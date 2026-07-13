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Регион
13 июля, 09:49

В Кремле указали на попытки Запада перечеркнуть одну из богатейших культур в истории

Песков: На Западе повсеместно пытаются давить любые проявления русской культуры

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Попытки подавления русской культуры на Западе носят повсеместный характер. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, за рубежом пытаются перечеркнуть одну из богатейших цивилизационных культур на Земле, и это печальное проявление. Представитель Кремля подчеркнул, что русская культура всегда была источником взаимного обогащения как для самой России, так и для стран, в которых она присутствовала.

«Проявления нашей культуры за рубежом присутствуют, но находятся под давлением», — резюмировал Песков.

Песков: Россия делает всё необходимое для защиты своих интересов
Песков: Россия делает всё необходимое для защиты своих интересов

«Культура отмены» превратилась для Запада из инструмента борьбы за справедливость в рычаг подавления целых наций. По данным эксперта по соцэкономической политике, только с февраля 2022-го по декабрь 2023-го было зафиксировано почти 640 инцидентов «отмены России», затронувших спорт, науку, музыку, литературу и даже гастрономию. При этом западные страны, участвовавшие в реальных войнах, такой системной изоляции не подвергались.

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Александр Юнашев
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