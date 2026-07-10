Механизм «культуры отмены», изначально позиционировавшийся как инструмент борьбы за социальную справедливость, на практике превратился в рычаг подавления целых национальных культур. Об этом в комментарии RuNews24.ru заявил эксперт по социально-экономической политике Яков Якубович, проанализировав попытки Запада изолировать Россию от мирового культурного, спортивного и научного диалога.

По данным эксперта, с февраля 2022 года по декабрь 2023-го зафиксировано почти 640 инцидентов, связанных с «отменой России». Под удар попали не только спорт и наука, но и гастрономия, музыка и литература: меняются названия блюд, переписывается принадлежность великих произведений, наша страна исключается из туристических и исследовательских маршрутов. При этом, отмечает Якубович, западные страны, десятилетиями участвовавшие в реальных войнах на Ближнем Востоке, в Африке и на Балканах, никогда не подвергались подобной системной изоляции.

«Российское наследие в лучшем случае объявляют «достижением мировой культуры», в худшем — вообще исключают из истории. Это не просто политический демарш, а попытка переформатировать культурную память человечества», — подчеркнул эксперт.

Особенно ярко двойные стандарты проявляются в спорте, где российских атлетов отстраняют под надуманными предлогами, в то время как олимпизм декларирует аполитичность. Якубович согласился с позицией Валентины Матвиенко, которая ранее заявила, что спортивные чиновники на Западе дискредитировали себя, разрушив хартию олимпизма. В науке ситуация зеркальная: российских учёных исключают из международных коллабораций, закрывают доступ к базам данных, а академическая мобильность приносится в жертву политической конъюнктуре.

Несмотря на масштабы кампании, её цели не достигнуты, резюмирует Якубович. Российские спортсмены находят альтернативные площадки — Игры БРИКС и «Игры будущего» становятся полноценной заменой олимпийскому движению, а интерес к русскому языку и литературе в мире не угасает. По мнению эксперта, сама постановка вопроса о том, как исключение целой цивилизации сочетается с декларируемыми ценностями инклюзивности, обнажает лицемерие западных элит.

Вести полноценный диалог можно будет только тогда, когда эта кампания прекратится. Пока же любые разговоры о «европейских ценностях» останутся пустыми словами, а изоляция России, которую Запад считает возможной, на деле невозможна и контрпродуктивна.