Медведев: РФ подаст в суд ООН жалобу на Прибалтику из-за ущемления русскоязычных

Россия в ближайшее время подаст жалобы в Международный суд ООН на Латвию, Литву и Эстонию в связи с дискриминацией и системным нарушением прав русскоязычных граждан, проживающих в этих государствах. Об этом на Петербургском международном юридическом форуме заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

По словам политика, Москва намерена использовать все доступные международные судебные механизмы против стран, которые проводят дискриминационную политику. Поводом для обращения станет Международная конвенция 1965 года о ликвидации всех форм расовой дискриминации, которая даёт право государствам-участникам направлять жалобы в Международный суд ООН.

«Уже заявлены досудебные претензии прибалтийским странам в связи с их дискриминацией и грубым нарушением прав русскоговорящих граждан. В конце мая этого года досудебный этап был завершён. Скоро, соответственно, будут поданы жалобы в Международный суд ООН», – заявил Медведев.

Представители МИД России уже подтверждали намерение подать иски против стран Балтии за расовую дискриминацию русскоязычного населения, подчеркнув, что подготовка исковых заявлений ведётся. В дипломатическом ведомстве также отмечали, что попытки урегулировать разногласия путём переговоров с Латвией, Литвой и Эстонией оказались безрезультатными. В качестве примеров системного ущемления прав в МИД указывали на запреты использования русского языка, переименование Русского театра в Таллине и закрытие Центра русской культуры в эстонской столице.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил о провокациях Запада, стремящегося добиться поражения России, в том числе путём эскалации рисков ядерного конфликта. Тогда он подчеркнул, что «игрища» с ядерной тематикой ничем хорошим для западных стран не закончатся.