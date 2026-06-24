Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Запад провоцирует ядерный конфликт, стремясь добиться поражения и капитуляции России по многим направлениям. Об этом он сказал журналистам, отвечая на вопрос РИА «Новости».

«Они пытаются за счёт собственных действий сохранить напряжённость и добиться поражения России в глобальном масштабе, добиться нашей капитуляции по целому ряду направлений. Поэтому они и запустили вот этот тезис об использовании ядерного оружия. Но уверен, что если копнуть глубже, каждый из них понимает, к чему может привести ядерный конфликт. Поэтому игрища с этим ничем хорошим закончиться для них не могут», — сказал Медведев.

Также Медведев напомнил, что западные страны сделали всё для долгого сохранения киевского режима за счёт идеологии ненависти ко всему русскому. Он заявил, что Украину милитаризовали для сдерживания России. Запад стремился продлить боевые действия. К тому же он вмешивался в переговорный процесс.