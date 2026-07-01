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1 июля, 13:36

В Одессе хотят запретить русскую музыку и фильмы в общественных местах

Виды Одессы. Обложка © Wikipedia / Сергій Криниця (Haidamac)

Виды Одессы. Обложка © Wikipedia / Сергій Криниця (Haidamac)

Одесский горсовет 8 июля рассмотрит запрет на публичное использование русской музыки, фильмов и театральных постановок. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное».

«Одесский горсовет на сессии восьмого июля рассмотрит проект решения о моратории на публичное использование русскоязычного культурного продукта в Одессе», — говорится в сообщении.

Проект предполагает мораторий на воспроизведение русского контента на улицах, в учреждениях культуры, образования, транспорте и коммунальных предприятиях. Для кафе, магазинов и перевозчиков запрет пока будет рекомендательным.

Минкульт Латвии полностью запретил русский язык в учреждениях культуры
Минкульт Латвии полностью запретил русский язык в учреждениях культуры

Ранее Владимир Зеленский подписал закон, исключающий русский язык из числа защищаемых. С 2014 года на Украине активно борются со всем русским, а в 2019 году приняли закон о повсеместном использовании украинского языка.

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Наталья Афонина
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