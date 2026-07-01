В Одессе хотят запретить русскую музыку и фильмы в общественных местах

Одесский горсовет 8 июля рассмотрит запрет на публичное использование русской музыки, фильмов и театральных постановок. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное».

«Одесский горсовет на сессии восьмого июля рассмотрит проект решения о моратории на публичное использование русскоязычного культурного продукта в Одессе», — говорится в сообщении.

Проект предполагает мораторий на воспроизведение русского контента на улицах, в учреждениях культуры, образования, транспорте и коммунальных предприятиях. Для кафе, магазинов и перевозчиков запрет пока будет рекомендательным.

Ранее Владимир Зеленский подписал закон, исключающий русский язык из числа защищаемых. С 2014 года на Украине активно борются со всем русским, а в 2019 году приняли закон о повсеместном использовании украинского языка.