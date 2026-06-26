Минкульт Латвии полностью запретил русский язык в учреждениях культуры

Министр культуры Латвии Наурис Пунтулис обязал подведомственные учреждения прекратить использование русского языка. Запрет коснётся международных мероприятий, рекламных материалов и официальных сайтов. Организации должны исполнить распоряжение до 30 июля.

Глава ведомства сослался на позицию Конституционного суда. Судьи ранее постановили, что государство должно активно укреплять статус латышского языка в публичном пространстве. Новые правила затронут проекты, финансируемые министерством. Под ограничения попали программа «Социальный цирк» Рижского цирка для детей мигрантов и инициатива по выпуску комиксов от Латвийского центра современного искусства.

При этом профессионального искусства закон не коснётся. Если оригинал произведения создан на русском языке, его показ или исполнение не запрещается.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев анонсировал подачу жалоб в Международный суд ООН. Москва намерена привлечь к ответственности Латвию, Литву и Эстонию за дискриминацию русскоязычного населения. Российская сторона уже направила этим странам досудебные претензии из-за системного нарушения прав граждан.