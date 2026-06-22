Власти Латвии не смогли принять инициативу о замене названий российских и белорусских городов на дорожных знаках. Об этом сообщил портал LSM со ссылкой на источники.

«На 318 дорожных знаках в Латвии до сих пор можно прочитать надписи «Москва», «Витебск» или другие названия российских или белорусских городов. Инициатива по их замене, представленная правительству, пока не принята», — говорится в материале.

Директор Департамента дорожной инфраструктуры Министерства транспорта Латвии Таливалдис Вецтиранс заявил, что проект изменений представили ещё весной. По его словам, ведомство рассчитывало заменить знаки к сентябрю.

«Мы предполагали, что сможем заменить знаки к сентябрю. Решения пока нет. Поэтому мы действуем осторожно», — заявил он.

На национальной дорожной сети Латвии расположены 235 указателей и информационных знаков с названиями населённых пунктов России и Белоруссии. На муниципальной дорожной сети таких знаков насчитывается 83.

В Латвии проводится жёсткая политика дерусификации, которая юридически закрепилась поправками к Закону об образовании (2018) и референдумом 2012 года. Русский, родной для ~37% населения, низведён до уровня иностранного. С 2019/2020 учебного года средние школы нацменьшинств перешли на латышский (≥80% времени), к 2022/2023 завершён переход в начальной школе, а к 2026 году преподавание на русском исчезнет даже в частных вузах.

Ужесточены языковые требования для работников: за незнание латышского на уровень C1 уволены сотни педагогов и врачей. Также закон запрещает требовать русский при найме без производственной необходимости. В публичной сфере демонтируются памятники, переименовываются улицы, а власти продвигают полную «ассимиляцию русскоязычных в латышскую культурную среду».