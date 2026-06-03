Новый премьер Латвии заявил о намерении разорвать торговые связи с Россией

Новый премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс заявил о намерении добиться прекращения торговых связей с Россией, поручив проработку этого вопроса Министерству иностранных дел. Об этом сообщает агентство LETA.

По его словам, Латвия сохраняет курс на сокращение экономического взаимодействия с РФ, однако полностью исключить торговлю без отдельных исключений невозможно. Премьер отметил, что соответствующие решения будут приниматься в координации с Евросоюзом.

Кулбергс подчеркнул, что отдельные отрасли, включая фармацевтический сектор, не смогут быстро переориентироваться на другие рынки, поэтому для них могут быть предусмотрены исключения. Какие именно направления получат послабления, он не уточнил.

По данным LETA, за первые три месяца 2026 года Латвия экспортировала в Россию товаров на сумму 244,15 млн евро, а импорт из России составил 10,51 млн евро.

Ранее Кулбергс дал понять, что его правительство не намерено отклоняться от прежнего внешнеполитического курса Риги в отношениях с Москвой и Киевом. Во главу угла премьер поставил два приоритета — наращивание оборонного потенциала страны и укрепление рубежей Евросоюза на востоке.