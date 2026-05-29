Новый премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс объявил, что возглавляемый им кабмин не станет пересматривать прежнюю линию Риги во взаимодействии с Москвой и Киевом. Эту информацию политик озвучил в ходе своего первого брифинга в новой должности.

«Ничего не меняется в отношении России или Украины. Я очень твёрдо придерживаюсь тех убеждений, которые у нас были раньше», — сказал он.

Среди главных задач латвийского правительства глава кабмина назвал усиление обороноспособности государства и дальнейшее укрепление восточных границ Евросоюза. Вместе с тем он отметил, что построить за несколько месяцев эшелонированную противовоздушную оборону, способную перехватывать до 80% беспилотников, попросту нереально.

Напомним, ранее Сейм Латвии утвердил новое правительство во главе с Кулбергсом. 47-летний член коалиции «Объединённый список» сменил на посту премьера 50-летнюю Эвику Силиню, которая ушла в отставку из-за ситуации с залётом украинских дронов на территорию республики.

Ранее депутат Рижской думы Алексей Росликов заявил, что жителям Латвии не нравится безоговорочная поддержка Украины руководством их страны. Он отметил, что население выступает против использования их воздушного пространства Незалжной для ударов по РФ. Депутат также утверждает, что украинские власти пытаются втянуть Прибалтику в конфликт с РФ.