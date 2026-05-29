Новый глава МВД Латвии первым приказом запретил русский язык под угрозой увольнения

Сразу после назначения на пост руководителя МВД Латвии Янис Домбрава выпустил распоряжение, согласно которому все работники ведомства отныне обязаны вести служебные диалоги и внутреннюю коммуникацию исключительно на латышском языке. Информацией об этом поделился интернет-портал Delfi.

Как выяснили репортёры, Домбрава мотивировал данный шаг тем, что функционирование государственной структуры должно опираться лишь на официальный язык страны.

Алексей Росликов, прежде заседавший в латвийском Сейме и Рижской думе и отстаивающий права русскоязычного населения, написал в соцсетях, что в первый же день своей работы свежеиспечённый министр вместо борьбы с преступностью и заботы о людях сконцентрировался на карательных мерах за использование других языков с риском потерять рабочее место.

Напомним, в парламенте Латвии прошло голосование, в результате которого утвердили новое правительство во главе с Андрисом Кулбергсом. Кабинет министров сформирован силами четырёх политических сил: «Объединённый список», «Национальное объединение», «Новое единство» и «Союз зелёных и крестьян». За предложенный состав кабмина свои голоса отдали 66 депутатов Сейма, тогда как против высказались 25 парламентариев.

Ранее сообщалось, что в Латвии с завидной периодичностью звучат призывы запретить русские имена и фамилии. По словам Росликова, с такими инициативами выступают не только общественники и блогеры, но и некоторые политики. Среди идей, озвучиваемых некоторыми публичными фигурами, фигурировало предложение искоренить русские имена и фамилии целиком, а народ подвергнуть тотальной ассимиляции.