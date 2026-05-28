Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке
Путин в Казахстане

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 мая, 16:30

Сейм Латвии утвердил новое правительство во главе с Кулбергсом

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Karolis Kavolelis

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Karolis Kavolelis

Парламент Латвии утвердил новый состав правительства во главе с премьер-министром Андрисом Кулбергсом. Коалицию сформировали четыре партии.

За кабинет проголосовали 66 депутатов из ста, против высказались 25. В правящий альянс вошли «Объединённый список», «Национальное объединение», «Новое единство» и «Союз зелёных и крестьян». Из 14 министров свои посты сохранили лишь четверо, включая руководителя МИД Байбу Браже.

Кресло министра обороны занял Райвис Мелнис. Его кандидатуру на этот пост ещё до своей отставки успела предложить экс-премьер Эвика Силиня. Новое правительство уже приступило к работе.

Правительственный кризис в Латвии разразился после того, как в воздушное пространство страны вторглись украинские дроны. Их не сбили, и беспилотники рухнули прямо на территорию нефтебазы в Резекне, повредив четыре резервуара.

Политическая игра, которая пошла не по плану: На Западе объяснили крах кабмина Латвии
Политическая игра, которая пошла не по плану: На Западе объяснили крах кабмина Латвии

Ранее Министр обороны Латвии Андрис Спрудс заявил о готовности уйти в отставку после того, как над страной пролетели украинские беспилотники, повредившие нефтебазу под Резекне. По его словам, сбивать дроны — это прямая обязанность командующего вооружёнными силами и его самого как политического руководителя. Он заявил, что полностью берёт на себя ответственность за произошедшее.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Латвия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar