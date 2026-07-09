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9 июля, 12:39

Песков: Россия делает всё необходимое для защиты своих интересов

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские власти располагают необходимыми мерами реагирования на фоне сообщений о возможной передаче Украине лицензии США на производство зенитных ракетных комплексов Patriot. Об этом он сообщил ИС «Вести».

«Наши соответствующие ведомства и Верховный главнокомандующий прекрасно знают, что делать. И поверьте мне, для защиты наших интересов делается всё, что нужно, — сказал он.

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Ранее Дмитрий Песков уже комментировал возможные ответные меры России на действия Украины, сославшись на позицию президента Владимира Путина. Москва связывает дальнейшее расширение зоны безопасности с интенсивностью ударов по российской инфраструктуре.

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Милена Скрипальщикова
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