Песков: Россия делает всё необходимое для защиты своих интересов
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские власти располагают необходимыми мерами реагирования на фоне сообщений о возможной передаче Украине лицензии США на производство зенитных ракетных комплексов Patriot. Об этом он сообщил ИС «Вести».
«Наши соответствующие ведомства и Верховный главнокомандующий прекрасно знают, что делать. И поверьте мне, для защиты наших интересов делается всё, что нужно, — сказал он.
Ранее Дмитрий Песков уже комментировал возможные ответные меры России на действия Украины, сославшись на позицию президента Владимира Путина. Москва связывает дальнейшее расширение зоны безопасности с интенсивностью ударов по российской инфраструктуре.
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