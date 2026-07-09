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9 июля, 08:12

Глава Fire Point грозится ударить украинской баллистикой по России осенью

Обложка © firepoint

Обложка © firepoint

Глава компании Fire Point Денис Штилерман грозится применить украинскую баллистическую ракету по России этой осенью.

По его словам, компании осталось провести испытание двигателя и лётные испытания.

«Думаю, осенью мы будем уже испытывать нашу ракету на России», — сказал Штилерман в интервью LIGA.

ВСУ не сбили ни 1 баллистическую ракету РФ во время атаки на завод с «‎Фламинго»
ВСУ не сбили ни 1 баллистическую ракету РФ во время атаки на завод с «‎Фламинго»

В июне министр обороны Украины Михаил Фёдоров уже анонсировал скорое появление баллистической ракеты для ударов по России. А до этого Владимир Зеленский заявлял, что Киев очень близок к созданию такого оружия. Пока же ВСУ ничем подобным не обладают. В связи с этим военные эксперты считают, что ВС РФ уже сейчас необходимо наращивать удары и решительные действия на земле. Что, кстати, и происходит.

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Александра Вишнякова
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