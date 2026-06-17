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17 июня, 09:11

«Это изменит всё»: Киев анонсировал появление баллистической ракеты для ударов по РФ

Фёдоров анонсировал появление украинской баллистической ракеты для ударов по РФ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alones

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alones

Министр обороны Украины Михаил Фёдоров заявил о скором появлении у страны баллистической ракеты для ударов по России, которая «изменит всё». Он считает, что это оружие станет поворотным моментом в конфликте и поднимет статус Украины на качественно новый уровень.

«Украинская баллистика изменит всё. Она принципиально изменит статус Украины в мире. Мы уже много раз меняли его, но это вообще другая лига», — приводит ТСН слова Фёдорова.

Министр воздержался от предоставления подробной информации, чтобы избежать излишнего оптимизма. Он процитировал Владимира Зеленского, который заявил о скором появлении украинской баллистической ракетной программы, способной наносить удары по территории РФ.

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Ранее Life.ru рассказывал, что Великобритания, Франция и Германия договорились совместно производить оружие и системы ПВО для Украины. При этом страны ЕС по-прежнему настаивают на том, чтобы отправить туда западный военный контингент.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Наталья Демьянова
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