«Это изменит всё»: Киев анонсировал появление баллистической ракеты для ударов по РФ

Министр обороны Украины Михаил Фёдоров заявил о скором появлении у страны баллистической ракеты для ударов по России, которая «изменит всё». Он считает, что это оружие станет поворотным моментом в конфликте и поднимет статус Украины на качественно новый уровень.

«Украинская баллистика изменит всё. Она принципиально изменит статус Украины в мире. Мы уже много раз меняли его, но это вообще другая лига», — приводит ТСН слова Фёдорова.

Министр воздержался от предоставления подробной информации, чтобы избежать излишнего оптимизма. Он процитировал Владимира Зеленского, который заявил о скором появлении украинской баллистической ракетной программы, способной наносить удары по территории РФ.

Ранее Life.ru рассказывал, что Великобритания, Франция и Германия договорились совместно производить оружие и системы ПВО для Украины. При этом страны ЕС по-прежнему настаивают на том, чтобы отправить туда западный военный контингент.