В Кремле напомнили слова Путина после заявлений США об ударах вглубь России
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Комментируя громкие заявления США, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сослался на ранее озвученную позицию Владимира Путина. Согласно ей, ответные меры России будут заключаться в увеличении зоны безопасности, размер которой будет прямо зависеть от активности киевского режима в нанесении ударов по российским объектам.
«Напомню заявление Путина, что чем больше киевский режим будет бить по объектам нашей инфраструктуры, тем больше придётся делать нам зону безопасности», — сказал представитель Кремля в ходе брифинга.
Напомним, американский лидер Дональд Трамп сделал несколько заявлений в поддержку Киева на саммите НАТО в Анкаре. Так, он сообщил о готовности закрыть небо над украинской территорией для гарантий безопасности. Кроме того, политик одобрил удары вглубь РФ, назвав это «полезной эскалацией». Украине также пообещали лицензию на производство американских ракет к зенитным комплексам Patriot.
А до этого Путин сообщил, что создание зоны безопасности в Харьковской, Днепропетровской и Сумской областях проходит в плановом режиме. По его словам, за последние месяцы эта зона была расширена значительно.
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