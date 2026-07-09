В Кремле напомнили слова Путина после заявлений США об ударах вглубь России

Комментируя громкие заявления США, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сослался на ранее озвученную позицию Владимира Путина. Согласно ей, ответные меры России будут заключаться в увеличении зоны безопасности, размер которой будет прямо зависеть от активности киевского режима в нанесении ударов по российским объектам.

«Напомню заявление Путина, что чем больше киевский режим будет бить по объектам нашей инфраструктуры, тем больше придётся делать нам зону безопасности», — сказал представитель Кремля в ходе брифинга.