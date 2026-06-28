Путин: Ответные удары России вглубь Украины гораздо мощнее и чувствительнее

Владимир Путин заявил, что ответные удары России вглубь украинской территории являются гораздо более мощными и чувствительными по сравнению с действиями противника. Такое мнение он высказал 28 июня в беседе с журналистом ИС «Вести» Павлом Зарубиным, комментируя текущую ситуацию и перспективы возможных договорённостей.

Российский лидер сообщил, что Москва получает предложения приостановить взаимные удары по объектам в глубине территорий обеих стран. По его словам, инициатива исходит не случайно, и её причины лежат на поверхности — именно характер российского ответа делает такие предложения актуальными для другой стороны.

Путин пояснил, что украинское руководство стремится к паузе, поскольку ответные действия РФ носят разрушительный характер и приводят к действительно серьезным последствиям для киевского режима. Именно масштаб ущерба, по мнению президента, вынуждает противоположную сторону искать пути ограничения эскалации.