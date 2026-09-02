Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 2 сентября, 15:47

Бабушка с пятилетней внучкой пропали во время похода за грибами в Ленобласти

Обложка © ТАСС / Алексей Белкин/NEWS.ru

Обложка © ТАСС / Алексей Белкин/NEWS.ru

Пятилетняя девочка и 50-летняя женщина пропали в лесу под деревней Гарболово во Всеволожском районе Ленинградской области. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе петербургского поискового отряда «ЛизаАлерт».

Как рассказали в пресс-службе, женщина отправилась за грибами вместе с внучкой и отцом ребёнка. Из леса вернулся только мужчина, а бабушка с девочкой так и не вышли. По словам собеседницы агентства, поиски идут в активной фазе.

Сейчас на место выезжают добровольцы «ЛизаАлерт».

Ушёл гулять и не вернулся: В Тюменской области вторые сутки ищут 11-летнего мальчика
Ушёл гулять и не вернулся: В Тюменской области вторые сутки ищут 11-летнего мальчика

Ранее сообщалось, что под Шлиссельбургом спасатели вывели из леса женщину, которую искусали пчёлы. Она заблудилась около деревни Горы и сама выбраться не смогла. После укусов ей стало плохо, но, когда поисковики нашли пострадавшую и вывели её из чащи, от госпитализации она отказалась. Помощь ей оказали на месте.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Вероника Бакумченко
  • Новости
  • Дети
  • ЧП
  • Происшествия
  • Ленинградская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar