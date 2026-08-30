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30 августа, 08:51

В Ленобласти спасатели нашли и вывели из леса атакованную пчёлами женщину

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Daisy Daisy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Daisy Daisy

Спасатели вывели из леса под Шлиссельбургом женщину, которую покусали пчёлы. Пострадавшая заблудилась в районе деревни Горы и не могла самостоятельно выбраться из чащи, сообщает телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на Аварийно-спасательную службу Ленинградской области.

После укусов насекомых самочувствие женщины резко ухудшилось. На помощь выехали сотрудники поисково-спасательного отряда, которые обнаружили её и вывели из леса. Медики оказали пострадавшей помощь на месте. От госпитализации она отказалась.

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Ранее в Ленинградской области спасли 86-летнюю пенсионерку, которая пять суток провела в лесу и на болотах. К тому моменту она была настолько обессилена, что уже не могла позвать на помощь.

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Борис Эльфанд
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