В Ленобласти спасатели нашли и вывели из леса атакованную пчёлами женщину

Спасатели вывели из леса под Шлиссельбургом женщину, которую покусали пчёлы. Пострадавшая заблудилась в районе деревни Горы и не могла самостоятельно выбраться из чащи, сообщает телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на Аварийно-спасательную службу Ленинградской области.

После укусов насекомых самочувствие женщины резко ухудшилось. На помощь выехали сотрудники поисково-спасательного отряда, которые обнаружили её и вывели из леса. Медики оказали пострадавшей помощь на месте. От госпитализации она отказалась.

Ранее в Ленинградской области спасли 86-летнюю пенсионерку, которая пять суток провела в лесу и на болотах. К тому моменту она была настолько обессилена, что уже не могла позвать на помощь.