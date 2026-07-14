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14 июля, 17:55

86-летняя женщина пять суток провела на болотах в Ленобласти и чудом выжила

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Пожилая жительница Бокситогорского района Ленинградской области пропала девятого июля, отправившись в лес. Когда она не вернулась, встревоженные родственники обратились за помощью, и началась масштабная поисковая операция. О ситуации рассказал Mash на Мойке.

Территорию прочёсывали пешими группами, с воздуха запустили вертолёт и беспилотники. К розыску подключились как профессиональные спасатели, так и добровольцы.

Обнаружить пенсионерку удалось специалистам отряда «Экстремум». Обессиленная женщина лежала прямо в болоте и уже не могла даже крикнуть, чтобы привлечь внимание.

Все пятеро суток она обходилась без пищи. Эвакуировали пострадавшую на болотоходе совместными усилиями с коллегами из «ЛизаАлерт», после чего немедленно передали врачам.

Обездвиженная 82-летняя американка 9 суток выживала с кошкой в своей ванной
Обездвиженная 82-летняя американка 9 суток выживала с кошкой в своей ванной

Ранее Life.ru рассказывал, как жителя высокогорного села Цимер в Чародинском районе Дагестана, страдавшего от желудочного кровотечения, после многочасовой спасательной операции доставили в республиканскую больницу. Размытые паводком дороги и сложный рельеф не позволили санитарному вертолёту из Махачкалы приземлиться рядом с пациентом, поэтому после стабилизации состояния в Гилибе мужчину несколько километров несли на носилках до подходящей площадки, откуда борт с реаниматологами забрал его в стационар.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Юрий Лысенко
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