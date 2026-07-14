Обездвиженная 82-летняя американка 9 суток выживала с кошкой в своей ванной

Пожилая жительница Северной Каролины провела больше недели запертой в собственной ванной и чудом осталась в живых. Свою историю Джоан Ривет рассказала изданию The Mountaineer.

Первого июня вдова, с 2023 года проживающая одна в горном доме, собиралась ко сну. В какой-то момент она попятилась, споткнулась и рухнула в ванну, утянув за собой шторку вместе с карнизом.При падении женщина серьёзно повредила спину. Выбраться самостоятельно не получалось, мобильный телефон остался в другой комнате, а единственным свидетелем происшествия была кошка Фиби.

Соседи за стеной не слышали криков о помощи. Часы превратились в сутки, и Ривет осознала: если не найти воду, шансов нет. Кран находился в дальнем конце ванны, дотянуться до него рукой не выходило — тогда она сумела повернуть вентиль ступнёй и пила, разбрызгивая влагу себе на лицо. Всё это время пострадавшая то теряла сознание, то приходила в себя, наблюдая, как за окном темнеет и светает. Единственным утешением оставалась молитва.

Тревогу забил брат, живущий в Джорджии. Он созванивался с сестрой минимум раз в неделю, а когда трубку перестали брать, сначала обзвонил соседей — те видели машину у дома, но никаких признаков движения внутри. После этого мужчина обратился к шерифу.

Десятого июня помощники шерифа обнаружили пострадавшую в полубессознательном состоянии. В больницу она поступила с сильнейшим обезвоживанием и пролежнями. Медики поставили капельницы и кормили жидкой пищей.

К моменту публикации материала, вышедшего седьмого июля, Ривет уже перевели в реабилитационный центр. Она призналась, что теперь планирует перебраться к родне в Джорджию, а трое одиноких соседей договорились регулярно проверять друг друга.

Сама же спасшаяся, как раз принявшая душ и помывшая голову, лаконично описала своё состояние журналистам: сыта, в тепле, всем довольна. Кошка Фиби тоже в порядке.

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