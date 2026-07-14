Китаянка начала кусать мужа за пальцы ног и вывела его из многолетней комы

В Китае женщина кусала мужа за пальцы ног, чтобы вывести его из многолетней комы. Об этом рассказывает South China Morning Post.

Всё началось в октябре 2019 года. Мужчина по имени Чжао Цзиньцянь полез на крышу склада, чтобы спасти трёхлетнего ребёнка. Он схватил малыша, но сорвался с высоты около шести метров. При падении он закрыл ребёнка своим телом — малыш остался цел, а сам Чжао получил тяжёлую черепно-мозговую травму и впал в глубокую кому.

С тех пор его жена Сун Мэй самоотверженно ухаживала за ним. Она спала меньше трёх часов в сутки, пела ему песни и делала массаж. Позже она решила попробовать необычный способ — стала кусать мужа за пальцы ног, надеясь, что резкая боль заставит его очнуться. И это сработало.

К 2024 году Чжао начал приоткрывать глаза и реагировать на происходящее. Затем он научился понимать речь, поднимать руку и даже вставать с чужой помощью. А 30 июня 2026 года он впервые прошептал жене слова любви. А потом начал заново учиться писать. И первым словом, которое он смог вывести, стало имя его жены — Сун Мэй. До этой трагедии супруги жили в любви и согласии, хотя и не были богатыми. Сун Мэй бесплатно учила рисованию детей из бедных семей, а Чжао помогал деньгами школьнику из отдалённого горного района.

Ранее в китайской провинции Шэньси стоматологи удалили 63-летнему пациенту все оставшиеся зубы, хотя изначально у него болел только один. Мужчина по фамилии Ли обратился в частную клинику из-за яркой рекламы. За ним даже прислали машину, провели бесплатный осмотр, а затем, по его словам, в тот же день сделали операцию. Врачи удалили ему 12 зубов и сразу поставили 10 имплантов. При этом у пациента были серьёзные болезни: гипертония, ишемия сердца, диабет и перенесённый инфаркт.