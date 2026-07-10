Мужчина пожаловался стоматологу на боль в одном зубе и лишился 12

В провинции Шэньси стоматологи удалили 63-летнему пациенту все оставшиеся зубы, хотя его беспокоил только один. О происшествии сообщает South China Morning Post.

Мужчина по фамилии Ли обратился в частное учреждение, соблазнившись рекламой. За ним даже прислали автомобиль, провели бесплатный осмотр, а затем, по словам посетителя, в тот же день выполнили масштабное вмешательство.

У пациента имелись серьёзные заболевания: гипертония, ишемия сердца, диабет и перенесённый инфаркт миокарда. Несмотря на это, врачи удалили ему 12 единиц и сразу установили 10 имплантов.

Стоимость услуг составила $2800. Эти средства полностью списали со счетов гражданина, вдобавок он остался должен ещё $900.

Родственники пострадавшего трижды направляли жалобы в местный департамент здравоохранения. Власти провели проверку и выявили ряд нарушений.

Клиника не предложила альтернативных методов лечения и не обеспечила полноценного предоперационного обследования. Также были обнаружены ошибки в ведении документации.

По итогам разбирательства учреждение оштрафовали и закрыли на переоформление. Всю списанную сумму семье Ли возвратили.