Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 июля, 15:10

В Китае экскаватор стал «ковшом спасения» для тонущих хрюшек

Жители китайской провинции Хэбэй применили экскаватор для спасения тонущих свиней. Животные оказались отрезаны от суши в результате мощного наводнения.

Жители Китая спасают свиней, унесённых наводнением в Гуанси-Чжуанском районе. Видео © Х / cuichenghao

На появившихся в соцсетях кадрах запечатлён способ эвакуации. Ковш строительной техники поочерёдно выуживает свиней прямо из потока, бережно переносит их по воздуху и аккуратно опускает в кузов стоящего рядом грузовика. В машине к этому моменту уже находятся другие спасённые хрюшки.

До 900 змей уползли из серпентария после наводнения в Китае, среди них — кобры
До 900 змей уползли из серпентария после наводнения в Китае, среди них — кобры

Напомним, что мощное наводнение в китайском Гуанси-Чжуанском автономном районе практически полностью затопило территорию зоопарка, потоки воды унесли более 100 животных. Чрезвычайная ситуация сложилась в городском округе Гуйган. Все травоядные обитатели зоопарка оказались смыты стихией. Хищники содержались в клетках, но часть из них также не выжила, сообщается о гибели трёх львов. Предварительная сумма ущерба оценена в 4 миллиона юаней, что примерно равняется 590 тысячам долларов.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage

Обложка © Х / cuichenghao

Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Животные
  • Китай
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar