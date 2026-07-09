В Китае экскаватор стал «ковшом спасения» для тонущих хрюшек

Жители китайской провинции Хэбэй применили экскаватор для спасения тонущих свиней. Животные оказались отрезаны от суши в результате мощного наводнения.

Жители Китая спасают свиней, унесённых наводнением в Гуанси-Чжуанском районе. Видео © Х / cuichenghao

На появившихся в соцсетях кадрах запечатлён способ эвакуации. Ковш строительной техники поочерёдно выуживает свиней прямо из потока, бережно переносит их по воздуху и аккуратно опускает в кузов стоящего рядом грузовика. В машине к этому моменту уже находятся другие спасённые хрюшки.

Напомним, что мощное наводнение в китайском Гуанси-Чжуанском автономном районе практически полностью затопило территорию зоопарка, потоки воды унесли более 100 животных. Чрезвычайная ситуация сложилась в городском округе Гуйган. Все травоядные обитатели зоопарка оказались смыты стихией. Хищники содержались в клетках, но часть из них также не выжила, сообщается о гибели трёх львов. Предварительная сумма ущерба оценена в 4 миллиона юаней, что примерно равняется 590 тысячам долларов.