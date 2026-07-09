Более 100 животных унесло наводнением из зоопарка в Китае

Более 100 животных унесло потоками воды из зоопарка в Гуанси-Чжуанском автономном районе Китая. Об этом сообщило издание Pengpai.

Инцидент произошёл в городском округе Гуйган. Территория зоопарка оказалась почти полностью затоплена после сильного наводнения.

По данным издания, все травоядные животные были унесены водой. Часть хищников находилась в клетках, однако некоторые из них также погибли. В частности, сообщается о гибели трёх львов.

Предварительный ущерб зоопарку оценили в 4 млн юаней, что составляет около 590 тысяч долларов.

Гуанси-Чжуанский автономный район пострадал от сильных наводнений, вызванных тайфуном «Майсак». Проливные дожди привели к подъёму уровня воды в реках и прорыву дамбы на водохранилище Люлань.

По меньшей мере 39 человек погибли, ещё девять числятся пропавшими без вести. Спасательные и восстановительные работы в затронутых непогодой районах продолжаются, как и подсчёт пострадавших людей. Так, на днях в городе Хуанган мощный смерч вытянул 30-летнего мужчину прямо из окна квартиры на 12-м этаже. Он рухнул на зелёные насаждения под домом и чудом остался жив.