Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 июля, 13:52

Более 100 животных унесло наводнением из зоопарка в Китае

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Более 100 животных унесло потоками воды из зоопарка в Гуанси-Чжуанском автономном районе Китая. Об этом сообщило издание Pengpai.

Инцидент произошёл в городском округе Гуйган. Территория зоопарка оказалась почти полностью затоплена после сильного наводнения.

Китай заявил о готовности продолжать сотрудничество с Россией по защите панд
Китай заявил о готовности продолжать сотрудничество с Россией по защите панд

По данным издания, все травоядные животные были унесены водой. Часть хищников находилась в клетках, однако некоторые из них также погибли. В частности, сообщается о гибели трёх львов.

Предварительный ущерб зоопарку оценили в 4 млн юаней, что составляет около 590 тысяч долларов.

Гуанси-Чжуанский автономный район пострадал от сильных наводнений, вызванных тайфуном «Майсак». Проливные дожди привели к подъёму уровня воды в реках и прорыву дамбы на водохранилище Люлань.

До 900 змей уползли из серпентария после наводнения в Китае, среди них — кобры
До 900 змей уползли из серпентария после наводнения в Китае, среди них — кобры

По меньшей мере 39 человек погибли, ещё девять числятся пропавшими без вести. Спасательные и восстановительные работы в затронутых непогодой районах продолжаются, как и подсчёт пострадавших людей. Так, на днях в городе Хуанган мощный смерч вытянул 30-летнего мужчину прямо из окна квартиры на 12-м этаже. Он рухнул на зелёные насаждения под домом и чудом остался жив.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • Китай
  • Животные
  • Катастрофы
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar