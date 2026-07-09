В Китае смерч вытянул мужчину из окна 12-го этажа вместе с мебелью — он выжил

В китайском городе Хуанган мощный смерч вытянул 30-летнего мужчину прямо из окна квартиры на 12-м этаже. О случившемся написало издание Mothership.

Торнадо в Китае. Видео © Х /Yee

Жителя по имени Чжан находился в гостиной, когда на провинцию Хубэй обрушился ураган. Сформировавшийся вихрь разбил все окна, выходящие на юг и север, а затем высосал жильца наружу вместе с диваном, обеденным столом и другой мебелью.

Мужчина рухнул на зелёные насаждения под домом и чудом остался жив. Сейчас он пребывает в реанимации с тяжёлыми травмами. Его жена и ребёнок, также находившиеся в квартире, не пострадали.

По данным Mothership, стихия сломала множество деревьев, повредила автомобили и здания. Всего жертвами урагана в провинции стали 11 человек.

Напомним, что Китай оказался под ударом сразу двух стихийных бедствий, в результате которых погибли два человека. Северные регионы страны заливают проливные дожди, а на южное побережье обрушился первый в этом сезоне тайфун. Основной удар водной стихии приняла на себя провинция Хэбэй. Многодневные ливни спровоцировали выход рек из берегов, что привело к затоплению жилых кварталов и разрушению дорог с мостами. Судьба ещё двоих человек остаётся неизвестной, на месте ведутся поисково-спасательные работы.