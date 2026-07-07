В Китае при оползне погибли пять человек, ещё 12 под завалами

В северной китайской провинции Ганьсу в результате оползня погибли как минимум пять человек. Ещё 12 человек остаются под завалами, сообщают спасательные службы. Об этом пишет Sky News.

ЧП произошло во вторник в 7 утра по местному времени в долине уезда Таньчан. Изначально под оползнем оказались заблокированы 33 человека — большинство из них были жителями соседних деревень, нанятыми на временные работы на государственном лесохозяйственном предприятии.

К полудню спасатели обнаружили 21 человека, однако пятеро из них скончались, несмотря на оказанную экстренную помощь. Местные власти эвакуировали остальных жителей, спасательная операция продолжается.

Причина схода грунта пока не установлена. Горный район, где произошла трагедия, подвержен стихийным бедствиям, особенно в сезон дождей. Геологическая обстановка здесь осложнилась после разрушительного землетрясения в соседней провинции Сычуань в 2008 году, унёсшего более 69 тысяч жизней.

Ранее сообщалось, что в Китае в настоящее время сохраняется сложная погодная ситуация, вызванная сразу несколькими стихийными явлениями. В северной провинции Хэбэй из-за продолжительных ливней реки вышли из берегов, что привело к разрушению дорог и мостов. Кроме того, в западной части Тихого океана набирает силу ещё один циклон — тайфун «Бэви», который, по оценкам метеорологов, в ближайшие дни может перерасти в супертайфун.