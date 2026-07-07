До 900 змей сбежали из серпентария в Китае после наводнения, среди них — кобры

В Гуанси-Чжуанском автономном районе Китая около 900 змей из серпентария оказались на воле в результате наводнения. Инцидент произошёл в городском округе Хэнчжоу, сильно пострадавшем от ливней и наводнений.

Тайфун прорвал плотину местного водохранилища, и потоки воды разрушили змеиную ферму в посёлке Юньбяо — подавляющее большинство рептилий пропали именно оттуда. Большинство из них неядовитые, но есть и кобры.

«Это произошло утром 6 июля. По нашим предварительным оценкам, после того, как ферма была смыта паводковыми водами, сбежало от 800 до 900 змей. На данный момент один житель деревни был укушен змеёй и получает экстренную помощь в больнице», — объявил 7 июля У Чжи, глава сельского совета Дэнвэй в посёлке Юньбяо, изданию Red Star News.

Власти КНР эвакуировали около 54 тысяч жителей округа. По данным на сегодня, погибли как минимум четыре человека, ещё восемь числятся пропавшими без вести. В зоне бедствия оказались около 85 тысяч человек. Спасательные работы продолжаются.

Напомним, в Китае реки вышли из берегов в провинции Хэбэй, разрушив дороги и мосты, а на юге тайфун «Майсак» обрушился на Хайнань, вызвав отмену рейсов и закрытие школ. Синоптики прогнозируют до 350 мм осадков за двое суток, что повышает риск новых паводков. В западной части Тихого океана усиливается ещё один циклон — тайфун «Бэви», который, по прогнозам, в ближайшие дни может перерасти в супертайфун.