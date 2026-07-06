Женщина погибла, спасая сына из трубы во время наводнений в Теннесси

В штате Теннесси (США) 39-летняя Мэри Эвелин Николь Мэннинг-Келлион погибла, пытаясь спасти сына, попавшего в водопропускную трубу во время паводка. Об этом сообщает газета The Guardian.

Сильные паводки накрыли регион, из-за чего ребёнка внезапно затянуло потоком воды в водопропускную систему. Увидев происходящее, женщина сразу же бросилась вслед за сыном, пытаясь вытащить его из опасного течения. Сквозь трубу мальчика пронесло до выхода, где он сумел самостоятельно выбраться на поверхность без травм.

Снаружи ребёнок не обнаружил мать и понял, что она осталась внутри конструкции и не смогла выбраться вместе с ним. Позднее спасательные службы извлекли тело женщины из трубы. По данным властей, она стала пятой жертвой разрушительных наводнений в Кентукки и Теннесси. В регионе сохраняются предупреждения о новых ливнях и угрозе повторных подтоплений.

Ранее трагический инцидент произошёл в деревне Королёво на реке Уршак в Уфе. Местные жители извлекли из воды тело 72-летнего мужчины, который попытался спасти своего внука. Пожилой человек, не раздумывая, бросился в реку, когда заметил, что ребёнок оказался в опасной ситуации.