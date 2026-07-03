Хотела как лучше: Женщина угодила в реанимацию, пытаясь отсосать яд кобры из пальца мужа

Жительница Китая была госпитализирована после того, как попыталась оказать помощь мужу, укушенному коброй. Как сообщает South China Morning Post, супруги попали в больницу с признаками отравления змеиным ядом.

Инцидент произошёл в провинции Юньнань. Во время работы в поле мужчину укусила кобра, попав ему в палец.

Опасаясь за жизнь супруга, женщина решила действовать самостоятельно. По данным издания, она попыталась удалить яд из раны способом, который ранее видела по телевидению.

Мужчину доставили в медицинское учреждение, однако спустя некоторое время симптомы интоксикации появились и у его жены. У женщины начали неметь рот, язык, лицо и конечности, после чего она почувствовала сильную слабость.

Врачи установили, что она также получила отравление ядом кобры. Оба пациента получили противоядие, благодаря чему их состояние удалось стабилизировать. Через несколько дней супругов выписали из больницы.

Ранее врач скорой Светлана Гузь предупредила, что наложение жгута после укуса змеи не останавливает яд, но может вызвать некроз, а попытки высосать яд, надрезать или прижигать рану опасны инфекцией. Она отметила, что все эти «киношные» методы неэффективны и увеличивают риск осложнений.