Китай заявил о готовности продолжать сотрудничество с Россией по защите панд

Китай намерен и дальше развивать сотрудничество с Россией в сфере охраны больших панд, других редких животных и сохранения биоразнообразия. Об этом ТАСС сообщили в канцелярии официального представителя МИД КНР на запрос о судьбе родившейся в Москве панды Катюши.

«В России китайские большие панды получили приветствие и любовь со стороны населения, способствовали укреплению взаимопонимания и дружбы между народами двух стран», — говорится в письменном ответе ведомства.

Кроме того, китайская сторона выразила готовность развивать сотрудничество с Россией и другими зарубежными партнёрами в вопросах защиты биоразнообразия и охраны редких животных.

Ранее стало известно, что Московский зоопарк пытается договориться с китайской стороной о возможности оставить панду Катюшу в России. Шансы на такой исход невелики, однако переговоры продолжаются. Согласно международным соглашениям все большие панды считаются собственностью Китая.