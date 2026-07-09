Китай заявил о готовности продолжать сотрудничество с Россией по защите панд
Обложка © Life.ru
Китай намерен и дальше развивать сотрудничество с Россией в сфере охраны больших панд, других редких животных и сохранения биоразнообразия. Об этом ТАСС сообщили в канцелярии официального представителя МИД КНР на запрос о судьбе родившейся в Москве панды Катюши.
«В России китайские большие панды получили приветствие и любовь со стороны населения, способствовали укреплению взаимопонимания и дружбы между народами двух стран», — говорится в письменном ответе ведомства.
Кроме того, китайская сторона выразила готовность развивать сотрудничество с Россией и другими зарубежными партнёрами в вопросах защиты биоразнообразия и охраны редких животных.
Ранее стало известно, что Московский зоопарк пытается договориться с китайской стороной о возможности оставить панду Катюшу в России. Шансы на такой исход невелики, однако переговоры продолжаются. Согласно международным соглашениям все большие панды считаются собственностью Китая.
Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.