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Регион
9 июля, 06:44

Китай заявил о готовности продолжать сотрудничество с Россией по защите панд

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Китай намерен и дальше развивать сотрудничество с Россией в сфере охраны больших панд, других редких животных и сохранения биоразнообразия. Об этом ТАСС сообщили в канцелярии официального представителя МИД КНР на запрос о судьбе родившейся в Москве панды Катюши.

«В России китайские большие панды получили приветствие и любовь со стороны населения, способствовали укреплению взаимопонимания и дружбы между народами двух стран», — говорится в письменном ответе ведомства.

Кроме того, китайская сторона выразила готовность развивать сотрудничество с Россией и другими зарубежными партнёрами в вопросах защиты биоразнообразия и охраны редких животных.

Китайский зоопарк перекрасил собак в панд и обманул туристов
Китайский зоопарк перекрасил собак в панд и обманул туристов

Ранее стало известно, что Московский зоопарк пытается договориться с китайской стороной о возможности оставить панду Катюшу в России. Шансы на такой исход невелики, однако переговоры продолжаются. Согласно международным соглашениям все большие панды считаются собственностью Китая.

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Милена Скрипальщикова
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