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25 июня, 01:58

Китайский зоопарк перекрасил собак в панд и обманул туристов

Обложка © sohu.com

Обложка © sohu.com

В зоопарке города Цюйфу в китайской провинции Шаньдун посетителям показали собак, окрашенных под панд. Об этом сообщило агентство Sohu.

Во время прямого эфира животных представляли как «собак-панд». Некоторые зрители даже уточняли, есть ли у них кондиционер, ссылаясь на привычки настоящих панд, чувствительных к жаре.

Китайский зоопарк перекрасил собак в панд и обманул туристов. Видео © Х / Shanghai Daily

Позже ведущий трансляции признал, что на кадрах были собаки породы чау-чау.

Представитель зоопарка Синьлу пояснил, что учреждение не имеет разрешения на содержание больших панд. По его словам, именно поэтому было принято решение показать альтернативный формат для привлечения посетителей.

Сотрудники уточнили, что для окрашивания использовались специальные безопасные красители и обращались в профессиональный груминг-салон.

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Ранее в одном из зоопарков в Китае осла раскрасили чёрно-белыми полосами, пытаясь сделать его похожим на зебру. Посетители быстро заметили подмену: у «зебры» сохранились характерные длинные уши и форма тела осла, а краска на полосах выглядела неравномерно и неестественно.

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Артём Гапоненко
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