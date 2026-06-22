Осла «превратили» в ушастую в зебру в китайском зоопарке

В одном из зоопарков в Китае осла раскрасили чёрно-белыми полосами, пытаясь сделать его похожим на зебру. Об этом сообщает Need To Know.

Посетители быстро заметили подмену: у «зебры» сохранились характерные длинные уши и форма тела осла, а краска на полосах выглядела неравномерно и неестественно. Несмотря на это, сотрудники парка заявили, что речь идёт лишь о развлекательном элементе и «косплее», а не попытке выдать животное за другое.

По словам работников, никаких табличек с указанием, что это зебра, на вольере не было, а сама идея рассматривалась как способ развлечь гостей. Однако такой подход вызвал критику в соцсетях. Пользователи обвинили зоопарк в обмане и неуважении к животным, отметив, что подобные «переодевания» могут вводить посетителей в заблуждение и выглядят сомнительно с этической точки зрения.

Ранее подобные случаи уже происходили в разных странах, где животных также пытались визуально «заменить» другими видами с помощью краски. Один из последних обсуждаемых случаев произошёл в Казахстане, где предприниматель тоже решил превратить ослов в «зебр» ради привлечения внимания туристов и вирусного эффекта в Сети.