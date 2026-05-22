Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 мая, 14:21

Ослов под зебр «затюнинговал» бизнесмен ради хайпа и новых туристов

Казахстанец перекрасил ослов под зебр ради привлечения туристов

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/kris__p__almaty

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/kris__p__almaty

В соцсетях вирусную популярность набрало видео из Алматинской области, где вдоль дороги прогуливалась пара животных, похожих на зебр. Ролик собрал сотни тысяч просмотров и вызвал бурное обсуждение среди пользователей.

Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/kris__p__almaty

Позже выяснилось, что экзотические «зебры» возле Тургенского ущелья на самом деле — обычные ослы. Автор видео признался, что сначала путешественники не поверили увиденному, а пользователи в комментариях разделились: одни посчитали идею забавной и удачным способом привлечения внимания туристов, другие раскритиковали владельца за возможное жестокое обращение с животными.

После резонанса в ситуацию вмешалась полиция. В департаменте полиции Алматинской области сообщили Tengri Life, что хозяина животных уже установили. По его словам, ослов раскрасили безопасной краской ради привлечения туристов к зоне отдыха. Правоохранители начали проверку, чтобы убедиться, что при обращении с животными не были нарушены нормы законодательства.

В крымском сафари-парке «Тайган» львы во время драки покусали самку
В крымском сафари-парке «Тайган» львы во время драки покусали самку

Между тем, в Алтайском крае предложили создать национальный парк «Горная Колывань» для сохранения сибирской кабарги — редкого оленя с клыками, занесённого в Красную книгу региона. Там осталось всего около 239 особей, а популяция продолжает сокращаться. Экологи связывают это с браконьерством ради мускуса и разрушением горно-таёжной среды обитания.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Николь Вербер
  • Новости
  • Животные
  • Казахстан
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar