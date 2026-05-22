Исчезающим оленям с клыками создадут специальный нацпарк в России

Специальная военная операция
22 мая, 13:39

Обложка © Wikipedia / Николай Усик

В Алтайском крае предложили создать национальный парк «Горная Колывань» для сохранения стремительно сокращающейся популяции сибирской кабарги, занесённой в региональную Красную книгу. Инициатива обсуждалась на круглом столе в Барнауле с участием экологов, властей и бизнеса, пишет «Банкфакс».

По данным учёта 2026 года, в регионе осталось около 239 особей, при этом численность продолжает снижаться. Специалисты связывают это с браконьерством ради мускуса и деградацией горно-таёжных экосистем.

Отдельно отмечается, что в труднодоступном бассейне реки Кумир ещё сохраняется небольшая стабильная группа животных — территория с минимальным вмешательством человека, куда можно добраться только по горным тропам. Именно этот участок рассматривается как ключевой для будущего нацпарка.

Эксперты подчёркивают, что существующих методов учёта вида недостаточно, а федеральная система мониторинга требует доработки. Также обсуждаются дополнительные меры — от усиления охраны до ограничения хозяйственной деятельности, влияющей на среду обитания.

По итогам встречи участники договорились проработать механизм создания особо охраняемой территории, усилить мониторинг с применением фотоловушек, а также развивать совместные рейды против браконьеров и просветительские программы для местных жителей.

Ранее в Минприроды заявляли, что правила, регулирующие отлов и отстрел животных, занесённых в Красную книгу, остаются неизменными. Информация о возможных изменениях, ранее появившаяся в ряде СМИ, названа недостоверной. Порядок, работающий с 1997 года, продолжает действовать без корректировок. Изъятие редких животных из природы по-прежнему допускается только в исключительных ситуациях.

