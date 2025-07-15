Сайгаков исключат из Красной книги России после набега миллиона особей на Саратовскую область

Волго-уральские сайгаки покинут Красную книгу России. Об этом сообщили в пресс-службе Минприроды и экологии Саратовской области. Ранее эти животные массово мигрировали с территории Казахстана.

«В Левобережье Саратовской области ежегодно наблюдается сезонная миграция краснокнижных сайгаков из Республики Казахстан. В этом году порядка 1 млн особей зашли с территории Казахстана в ряд районов области», — говорится в сообщении.

Когда сайгаков много, они наносят серьёзный урон сельскому хозяйству. Чтобы решить проблему, региональное правительство обратилось в Минприроды РФ с просьбой исключить животных из Красной книги. Вместе с тем популяция сайгака Северо-Западного Прикаспия останется под охраной.

В министерстве добавили, что учитывая решение комиссии Минприроды России, такое же решение приняла межведомственная комиссии по ведению Красной книги Саратовской области. Сейчас сотрудники ведомства готовят необходимые нормативно-правовые акты.

Уточняется, что вывод сайгаков из Красной книги позволит регулировать их численность.