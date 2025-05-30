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Регион
30 мая, 10:38

В российский регион массово мигрировали краснокнижные сайгаки из Казахстана

Бусаргин: Сайгаки из Казахстана массово мигрировали в Саратовскую область

Сайгаки. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yakov Oskanov

Сайгаки. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yakov Oskanov

Саратовская область столкнулась с массовой миграцией сайгаков, прибывающих из Казахстана. Об этом заявил губернатор региона Роман Бусаргин.

«С профильным зампредом обсудили ситуацию с миграцией сайгаков из Казахстана на территорию Саратовской области. Все службы и специалисты находятся в приграничных районах на местах, ведут соответствующий мониторинг и принимают все необходимые меры», — написал он в телеграм-канале.

Губернатор акцентировал внимание на необходимости оперативной оценки ущерба, который сайгаки могут причинить местным фермерам. Министерству сельского хозяйства и финансовому блоку правительства поручено в срочном порядке провести такую оценку. Власти также планируют разработать дополнительные меры поддержки для сельхозпроизводителей, чтобы минимизировать возможные потери.

Важно отметить, что сайгаки – редкий вид, занесённый в Красную книгу, поэтому регулировать их численность искусственно запрещено. Они встречаются в таких регионах, как: Казахстан, Монголия, Саратовская область, Калмыкия, Узбекистан и Туркменистан.

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Наталья Демьянова
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