Волк рассказала о судьбе медвежонка, которого «‎живодёры» сбросили с сосны и утащили в мешке

С медвежонком, которого «‎живодёры» уронили с высокой сосны в Иркутской области и «утащили с собой», всё в порядке – Топтыгина проводили обратно в лес. Полицейские Приангарья разыскали мужчин с видео и выяснили обстоятельства случившегося. Видео со счастливым исходом опубликовала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Видео © Телеграм / Ирина Волк

«Трое жителей посёлка Новая Игирма заметили рядом с производственной базой, где они работали, косолапого малыша. Поскольку неподалёку находились дети, а вслед за медвежонком могла прийти и его мама, сотрудники решили помочь ему вернуться в лес. Мишка не понял добрых намерений людей и, испугавшись, забрался на дерево. Один из работников попытался его снять, однако малыш укусил мужчину, и тот его выронил», – рассказала Волк.

Но работники производственной базы всё же смогли поймать медвежонка и покормить его. Затем косолапого гостя проводили обратно в лес к маме, пока она не явилась за ним к людям сама.