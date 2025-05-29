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29 мая, 13:34

Волк рассказала о судьбе медвежонка, которого «‎живодёры» сбросили с сосны и утащили в мешке

Волк: Полицейские Приангарья разыскали мужчин, уронивших медвежонка с сосны

С медвежонком, которого «‎живодёры» уронили с высокой сосны в Иркутской области и «утащили с собой», всё в порядке – Топтыгина проводили обратно в лес. Полицейские Приангарья разыскали мужчин с видео и выяснили обстоятельства случившегося. Видео со счастливым исходом опубликовала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Видео © Телеграм / Ирина Волк

«Трое жителей посёлка Новая Игирма заметили рядом с производственной базой, где они работали, косолапого малыша. Поскольку неподалёку находились дети, а вслед за медвежонком могла прийти и его мама, сотрудники решили помочь ему вернуться в лес. Мишка не понял добрых намерений людей и, испугавшись, забрался на дерево. Один из работников попытался его снять, однако малыш укусил мужчину, и тот его выронил», – рассказала Волк.

Но работники производственной базы всё же смогли поймать медвежонка и покормить его. Затем косолапого гостя проводили обратно в лес к маме, пока она не явилась за ним к людям сама.

Ранее в Сети появилось видео, как в Иркутской области мужчина забрался на высокую сосну за маленьким медвежонком. Авторы писали, что «живодёр» сбросил его с дерева, а затем утащил с собой в мешке. Проверку по факту случишвегося начала Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура.

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Андрей Бражников
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