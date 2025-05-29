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29 мая, 02:20

В Иркутской области мужчина сбросил с высокой сосны медвежонка

В Иркутской области мужчина на глазах у местных жителей забрался на высокую сосну, чтобы сбросить оттуда маленького медвежонка. Видеозапись жестокого инцидента появилась в местных Telegram-каналах. Всё случилось в посёлке Новая Игирма Нижнеилимского района.

Медвежонка сбросили с высоты. Видео © Telegram / СЛИВА | ИРКУТСК

На кадрах видно, как обидчик поднимается на дерево и начинает трясти ствол, от чего медвежонок сорвался вниз. После этого косолапого малыша взяли за холку и положили в мешок, его дальнейшая судьба неизвестна.

«Он наверно всё отбил там себе», — говорит голос за кадром.

Случившимся уже заинтересовалась Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура. Там начали проверку. Ведомство отправило на место происшествия полицию и службу охраны животных. Мужчин ищут.

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Ранее Life.ru сообщал, как в Новороссийске трёхметровый удав чуть не задушил свою хозяйку. Благо сотрудники МЧС успели вовремя прийти на помощь и спасти женщину.

Обложка © Telegram / СЛИВА | ИРКУТСК

Лия Мурадьян
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