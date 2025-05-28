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28 мая, 17:36

Авиамедведю Мансуру провели операцию под наркозом: Life.ru выяснил, что случилось

Медведю Мансуру под наркозом вылечили зубной канал и установили коронку

Мансур. Обложка © Telegram / Медведь Мансур

Мансур. Обложка © Telegram / Медведь Мансур

Авиамедведю Мансуру провели операцию под наркозом. Обеспокоившись самочувствием косолапого добряка, редакция Life.ru связалась с Андреем Ивановым, чтобы узнать, как дела у косолапого. Оказалось, что мишке лечили зубы — всё прошло хорошо, он уже приходит в себя и гуляет по своему вольеру.

Анестезиолог и дантист о том, как прошла операция Мансура. Видео © Предоставлено Life.ru

«Мансур у нас молодец. Всегда ведёт себя стабильно в наркозе, никаких нам не устраивает сюрпризов. Единственное — чуть-чуть у него сегодня начинала подрастать температура, поэтому мы ускорялись», рассказал врач-анестезиолог.

Мансур во время операции. Фото © Предоставлено Life.ru

Мансур во время операции. Фото © Предоставлено Life.ru

Дантист Наталья Валентиновна пояснила, что у Мансура был сломан внешний клык, и минувшей осенью врачи положили ему в зубной канал препарат кальция, чтобы подлечить инфицированный канал. Сегодня это лекарство извлекли, вычистили полость, запломбировали зуб и поставили коронку. Полностью реконструировать клык врачи не стали — это не имеет смысла, — но установленный протез функционален: он позволит медведю есть и кусать (желательно что-то мягкое).

«Операция прошла хорошо, без особенностей. Спасибо, что следите за Мансуром. Операция проходила около 2,5часа. Сейчас Мансур в своём вольере, отходит от наркоза. Он уже ходит по вольеру. Но состояние сонное и видно, что ещё нужно время, чтобы прийти полностью в себя. Пока его ещё не кормили, кормить будем поздно вечером или утром. Я был с ним всё время рядом, как во время операции, так и до и после. С ним я буду до завтра», — поделился с Life.ru Андрей Иванов.

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В Тверской области, близ аэродрома Орловка, в апреле 2016 года был обнаружен осиротевший медвежонок. Лётчики, чьим домом стал этот аэродром, не смогли пройти мимо и решили приютить найдёныша. Заботу о нём взял на себя Андрей Иванов. Детство Мансура (так его назвали) прошло под рёв авиационных двигателей. Вместо «детской площадки» у него были стремянки и инструменты, по которым он с удовольствием карабкался, вызывая улыбки своим неуклюжим видом. Часто его можно было увидеть внутри самолётов, где косолапый чувствовал себя как дома. До 2018 года аэродром в Тверской области был его миром, пока Мансура не перевезли под Калугу. Он стал чем-то вроде неофициальной эмблемы аэродрома Орешково. С самой первой секунды жизни этого медвежонка связала судьба с авиацией, поэтому к нему прикрепилось прозвище «авиамедведь Мансур». Этот очаровательный медведь обожает игры, вкусную еду и, конечно, блаженное тепло солнца, под которым он нежно урчит.

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А ранее Life.ru рассказывал, что в Тунгусском заповеднике, расположенном в Красноярском крае, замечена активность медведей, связанных с обозначением границ своих владений. Один из бурых обитателей заповедника устроил целое представление, усердно натираясь о дерево, пользующееся особой популярностью у местных хищников. Таким образом косолапый демонстрировал своё доминирующее положение в данной местности. Подобное поведение, когда медведи активно метят деревья, становится особенно выраженным в период брачных игр.

Юрий Лысенко
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