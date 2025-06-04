1 млн особей: В Саратовской области показали видео с нашествием сайгаков из Казахстана

В Саратовской области наблюдают нашествие сайгаков. В 2025 году из Казахстана в российский регион «переселились» около миллиона этих животных, в связи с чем местные власти предложили исключить вид из Красной книги, сообщили в пресс-службе областного комитета охотничьего хозяйства и рыболовства.

Саратовскую область заполонили сайгаки. Видео © Telegram / Охота_64

«Сайгака необходимо исключить из Красной книги РФ. <...> Если в 2021 году область посещали 20 — 35 тысяч особей, в прошлом году — порядка 80 тыс., то в этом году мы наблюдаем «нашествие» почти миллиона особей», — сказано в публикации.

В ведомстве объяснили ситуацию тёплой зимой и доступной кормовой базой для животных.