Ж/д катастрофа в Брянской области
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 июня, 19:42

1 млн особей: В Саратовской области показали видео с нашествием сайгаков из Казахстана

Саратовская область может исключить сайгаков из Красной книги после миграции

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yakov Oskanov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yakov Oskanov

В Саратовской области наблюдают нашествие сайгаков. В 2025 году из Казахстана в российский регион «переселились» около миллиона этих животных, в связи с чем местные власти предложили исключить вид из Красной книги, сообщили в пресс-службе областного комитета охотничьего хозяйства и рыболовства.

Саратовскую область заполонили сайгаки. Видео © Telegram / Охота_64

«Сайгака необходимо исключить из Красной книги РФ. <...> Если в 2021 году область посещали 20 35 тысяч особей, в прошлом году порядка 80 тыс., то в этом году мы наблюдаем «нашествие» почти миллиона особей», — сказано в публикации.

В ведомстве объяснили ситуацию тёплой зимой и доступной кормовой базой для животных.

Членов волгоградской ОПГ арестовали за незаконную торговлю рогами краснокнижных сайгаков
Членов волгоградской ОПГ арестовали за незаконную торговлю рогами краснокнижных сайгаков

Напомним, ранее глава Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что сайгаки из Казахстана массово мигрировали в регион. Он акцентировал внимание на необходимости оперативной оценки ущерба, который животные могут причинить местным фермерам.

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Животные
  • Казахстан
  • Научпоп
  • Саратовская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar