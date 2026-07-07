Московский зоопарк ведёт переговоры с КНР, чтобы оставить панду Катюшу в России

Московский зоопарк ведёт переговоры с Китаем, чтобы оставить у себя панду Катюшу. Об этом сообщила гендиректор учреждения Светлана Акулова. По её словам, надежда небольшая, но в зоопарке всё равно пытаются добиться разрешения. Сейчас для Катюши строят большой павильон с кормокухней, отдельными комнатами и летними зонами.

Акулова отметила, что по международным соглашениям все большие панды принадлежат Китаю. Прецедентов, когда детёныш оставался в другой стране, пока не было. Новый комплекс рассчитан не только на Катюшу. Там может разместиться пара животных, а в будущем — и их возможное потомство. Если договориться не получится и Катюша уедет, в построенный павильон смогут переехать её родители — Жуи и Диндин.

«Наша Катюша очень ценная, потому что она практически единственная, кого воспитала от и до мама, она долго ела молоко. Человек к ней вообще не приближался», — добавила Акулова.

Катюша родилась в Московском зоопарке в августе 2023 года и стала первым детёнышем большой панды в истории России. Жуи и Диндин прибыли в Москву в 2019 году в рамках «панда-дипломатии» на 15 лет. По словам Акуловой, детёныши могут находиться в России до четырёх лет. После этого им подбирают пару для участия в природоохранной программе.

В прошлом году уже сообщалось, что для большой панды Катюши в будущем подберут подходящего жениха. Это произойдёт, когда животное достигнет определённого возраста, необходимого для создания пары. Катюша начала жить отдельно от своей матери Диндин. Это связано с естественным процессом взросления — самка стала проявлять первые признаки борьбы за территорию, что свидетельствует о её взрослении.