В Дагестане спасли мужчину, которого несколько километров несли на носилках

Жителя села Цимер в Чародинском районе Дагестана, которого из-за последствий паводка пришлось несколько километров нести на носилках к месту посадки санитарного вертолёта, благополучно доставили в республиканский стационар. Об этом сообщил руководитель Центра управления регионом (ЦУР) Исрафил Исрафилов.

Процесс эвакуации мужчины. Видео © Telegram / Исрафил Исрафилов 2.0

«30-летнему жителю высокогорного села Цимер, страдавшему от желудочного кровотечения, требовалась экстренная медицинская помощь. Фельдшер оказал первую помощь, после чего пациента доставили в Гилиб, где врачи стабилизировали его состояние. Затем из Махачкалы прибыл вертолёт санитарной авиации с бригадой реаниматологов», — пишет он.

Из-за размытых дорог и особенностей горной местности воздушное судно не имело возможности сесть рядом с пациентом. Безопасную площадку нашли на удалении, поэтому оставшийся путь мужчину преодолел на носилках в сопровождении участников спасательной операции.

По словам Исрафилова, эвакуация стала возможной благодаря совместным действиям районных медиков, специалистов Дагестанского центра медицины катастроф, экипажа санавиации и местных жителей. После доставки в республиканскую больницу пациент продолжил лечение, угрозы для его жизни нет.

«К сожалению, некоторые паблики предпочли показать лишь несколько секунд видео, умолчав о том, что это была часть спасательной операции. Из-за этого история о спасении человека превратилась в повод для необоснованной критики», — подчеркнул он.

Напомним, в Чародинском районе Дагестана человека с острым желудочным кровотечением несли более километра до вертолёта из‑за отсутствия транспортного сообщения. Ливни разрушили дороги в восьми районах республики, осложнив доступ к медицинской помощи. В некоторых населённых пунктах продолжаются ремонтные работы. Минтранс республики обратился к жителям с просьбой воздержаться от поездок.