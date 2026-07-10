В Дагестане больного с кровотечением несли к вертолёту больше километра

В Чародинском районе Дагестана человека с острым желудочным кровотечением несли более километра до вертолёта из‑за отсутствия транспортного сообщения. Об этом сообщает Mash Gor.

В Дагестане спасали человека с желудочным кровотечением. Видео © Telegram/ Mash Gor

Ливни разрушили дороги в восьми районах республики, осложнив доступ к медицинской помощи. В некоторых населённых пунктах продолжаются ремонтные работы. Минтранс республики обратился к жителям с просьбой воздержаться от поездок, чтобы не создавать дополнительных рисков и не мешать спасательным операциям.

Спасатели и медицинские службы работают в усиленном режиме, доставляя пострадавших в лечебные учреждения с использованием всех доступных средств.

В Дагестане продолжается сложная обстановка из‑за экстремальной погоды. Ливни в республике нарушили транспортное сообщение с десятками сёл: ливневая вода размыла дороги и подтопила участки трасс, что создало угрозу для передвижения жителей и экстренных служб. Местные власти призывали граждан воздержаться от поездок, а спасатели работали над восстановлением связей между населёнными пунктами и обеспечением безопасности.