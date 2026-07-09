Ливни в Дагестане нарушили транспортное сообщение с 60 сёлами

В результате сильных ливней, обрушившихся на Дагестан, 60 населённых пунктов оказались отрезанными от транспортного сообщения. Об этом информирует Минтранс региона.

«Проблемы с транспортным сообщением возникли в 12 районах республики. Транспортное сообщение прервано с 60 населёнными пунктами (Агульский район — 1, Ахвахский район — 3, Гунибский район — 6, Дахадаевский район — 6, Кайтагский район — 3, Лакский район — 4, Тляратинский район — 7, Чародинский район — 30)», — говорится в сообщении.

Дорожные службы ведут аварийно-восстановительные работы в круглосуточном режиме. Наиболее сложная ситуация складывается в Чародинском районе, где размыта дорога «Цуриб – Арчиб», в результате чего 18 сёл остались без транспортного сообщения.

По данным Минтранса, в ряде районов разрушены мосты и дорожные полотна. В Гунибском районе движение планируется восстановить по временной схеме к 20:00 10 июля, в Тляратинском — к 20:00 12 июля. В Ахвахском и Гергебильском районах восстановительные работы начнутся после спада уровня воды в реках.

Ведомство призывает жителей и гостей региона учитывать действующие ограничения при планировании поездок.

Напомним, ранее сообщалось, что в Дагестане 16 сёл остались без дорог из-за селя, а в Магаре был разрушен мост. Также власти закрыли маршрут Цуриб — Арчиб.