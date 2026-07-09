В Дагестане из-за разрушения дамбы эвакуировали жителей 13 домов

В Кайтагском районе Дагестана поток воды частично разрушил дамбу на реке Уллучай. Об обстановке рассказали в местной администрации ТАСС.

Наводнение в Дагестане. Видео © Mash Gor

В зоне вероятного подтопления оказалась окраина села Маджалис. Под угрозой находились жилые постройки, две из них стояли в непосредственной близости к руслу.

Спасателям и властям пришлось оперативно вывозить людей. Эвакуация затронула жителей 13 дворов, попавших в опасную зону.

Обострение ситуации связано с резким ухудшением погоды. Ранее синоптики выпустили экстренное предупреждение по республике.

Согласно прогнозу, до 10 июля ожидаются ливни, град, грозы и шквалистый ветер. Его порывы могут достигать 23 метров в секунду.

В администрации района уточнили, что существует угроза обрушения конструкций у домов, стоящих у берега. Сейчас на месте работают оперативные службы.

Напомним, ранее сообщалось, что в Дагестане 16 сёл остались без дорог из-за селя, а в Магаре был разрушен мост. Также власти закрыли маршрут Цуриб — Арчиб.