В Дагестане из-за разрушения дамбы эвакуировали жителей 13 домов
Обложка © MAX / Администрация МР «Кайтагский район»
В Кайтагском районе Дагестана поток воды частично разрушил дамбу на реке Уллучай. Об обстановке рассказали в местной администрации ТАСС.
Наводнение в Дагестане. Видео © Mash Gor
В зоне вероятного подтопления оказалась окраина села Маджалис. Под угрозой находились жилые постройки, две из них стояли в непосредственной близости к руслу.
Спасателям и властям пришлось оперативно вывозить людей. Эвакуация затронула жителей 13 дворов, попавших в опасную зону.
Обострение ситуации связано с резким ухудшением погоды. Ранее синоптики выпустили экстренное предупреждение по республике.
Согласно прогнозу, до 10 июля ожидаются ливни, град, грозы и шквалистый ветер. Его порывы могут достигать 23 метров в секунду.
В администрации района уточнили, что существует угроза обрушения конструкций у домов, стоящих у берега. Сейчас на месте работают оперативные службы.
Напомним, ранее сообщалось, что в Дагестане 16 сёл остались без дорог из-за селя, а в Магаре был разрушен мост. Также власти закрыли маршрут Цуриб — Арчиб.
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