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9 июля, 07:55

В Дагестане из-за разрушения дамбы эвакуировали жителей 13 домов

Обложка © MAX / Администрация МР «Кайтагский район»

Обложка © MAX / Администрация МР «Кайтагский район»

В Кайтагском районе Дагестана поток воды частично разрушил дамбу на реке Уллучай. Об обстановке рассказали в местной администрации ТАСС.

Наводнение в Дагестане. Видео © Mash Gor

В зоне вероятного подтопления оказалась окраина села Маджалис. Под угрозой находились жилые постройки, две из них стояли в непосредственной близости к руслу.

Спасателям и властям пришлось оперативно вывозить людей. Эвакуация затронула жителей 13 дворов, попавших в опасную зону.

Обострение ситуации связано с резким ухудшением погоды. Ранее синоптики выпустили экстренное предупреждение по республике.

Согласно прогнозу, до 10 июля ожидаются ливни, град, грозы и шквалистый ветер. Его порывы могут достигать 23 метров в секунду.

В администрации района уточнили, что существует угроза обрушения конструкций у домов, стоящих у берега. Сейчас на месте работают оперативные службы.

Напомним, ранее сообщалось, что в Дагестане 16 сёл остались без дорог из-за селя, а в Магаре был разрушен мост. Также власти закрыли маршрут Цуриб — Арчиб.

Все о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Никита Никонов
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