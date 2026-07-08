В Дагестане 16 сёл остались без дорог из-за селя, в Магаре разрушен мост

В Чародинском районе Дагестана сошедший сель нарушил транспортное сообщение с 16 населёнными пунктами. Кадры стихийного бедствия публикует Mash Gor.

Сель в Дагестане. Видео © Telegram / Mash Gor

Грязевые потоки разрушили основную и объездную трассы, реки вышли из берегов. В селе Магар обрушился мост.

Власти уже закрыли маршрут Цуриб — Арчиб. По словам местных жителей, дома и люди не пострадали, однако транспортное сообщение с отрезанными сёлами прервано.

Сейчас на месте работают специалисты, оценивающие масштаб разрушений и возможность восстановления дорожного полотна. Ситуация остаётся сложной из-за продолжающегося подъёма уровня воды в горных реках.

Накануне Life.ru рассказывал, что в Ломоносовском районе Ленинградской области бобровые плотины стали причиной подтопления 45 приусадебных участков. По данным регионального МЧС, вода зашла в садоводства «Красногорские покосы» и «Южное». Жители покинули зону бедствия самостоятельно, эвакуация не потребовалась.