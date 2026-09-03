В лесу нашли телефоны и вещи пропавших в Карачаево-Черкесии двух сестёр и брата

Брата и двух сестёр из Карачаево-Черкесии ищут уже больше недели после их исчезновения в Малокарачаевском районе. В лесу обнаружили телефоны пропавших, а их вещи нашли в разных местах, сообщает Mash.

20-летний Рамзан, 24-летняя Айшат и 23-летняя Аминат Чомаевы вышли из дома вечером 26 августа во время молитвы и с тех пор не выходили на связь. Родственники сообщили, что молодые люди не оставляли записок, а о каких-либо конфликтах перед исчезновением неизвестно.

По данным Mash, брат перед уходом оставил паспорт, тогда как сёстры забрали свои документы. Семья проживала в двухэтажном доме и занималась хозяйством с животными.

Старшая из сестёр ранее училась в медицинском вузе, где провела два года, однако позже прекратила обучение. Сейчас близкие и правоохранители пытаются установить, что произошло с молодыми людьми. Также сообщается, что у отца пропавших есть ещё одна семья в другом городе.

Напомним, в Карачаево-Черкесии разыскивают троих жителей Малокарачаевского района, которые ушли из дома и перестали выходить на связь. О пропаже в полицию сообщили родственники. Сейчас в районе идут поисковые мероприятия с привлечением служебных собак и беспилотников. Обстоятельства исчезновения устанавливаются.