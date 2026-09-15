Медведь загнал 70-летнего мужчину на дерево в Бурятии

Медведь напал на 70-летнего мужчину возле села Кульск в Бурятии, пенсионеру удалось спастись, забравшись на дерево. Пострадавшего госпитализировали в районную больницу, сообщает SHOT.

Пенсионер спасся от напавшего медведя на дереве в Бурятии. Видео © МАКС / Закамна-инфо.24/7

По данным Telegram-канала, мужчина находился возле реки Уда, когда встретил хищника. После нападения он сумел подняться на дерево и оставался там вне досягаемости медведя.

Сейчас врачи оценивают состояние пенсионера как средней степени тяжести. На место происшествия направили специалистов Бурприроднадзора.

Ранее сообщалось, что из-за появления медведей на дистанционный формат перевели две школы и Агропромышленный техникум в Закаменске. Удалённо также начали учиться дети в отдельных населённых пунктах Баргузинского района, включая Ярикту и Усть-Баргузин. К работе в опасных районах подключили егерей и сотрудников полиции. Школам Хоринского района, которые находятся рядом с лесом, рекомендовали также перейти на дистант.