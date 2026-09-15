В Бурятии две школы и техникум перевели на удалёнку после сообщений о медведе

Школы и техникум в нескольких районах Бурятии переводят учащихся на дистанционный формат из-за выхода медведей к населённым пунктам. Ограничения затронули Закаменск, Баргузинский район и могут распространиться на Хоринский район, сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию.

В Закаменске из дома будут учиться школьники образовательных учреждений №1 и №5, а также студенты Агропромышленного техникума. Решение приняли после появления медведя непосредственно в черте города.

В Баргузинском районе дистанционный режим уже действует для учащихся села Ярикта и посёлка Усть-Баргузин. На месте работают егеря, к обеспечению безопасности также подключили полицию.

Отдельные меры готовят и в Хоринском районе. Школам, которые находятся рядом с лесными массивами, рекомендовали перейти на дистанционное обучение.

Ранее сообщалось, что за сутки в Бурятии отстрелили 14 медведей, которые приближались к населённым пунктам. Охотинспекторы вместе с бригадами охотников совершили 32 выезда после сообщений о появлении хищников. Всего с начала мероприятий в республике отрегулировали численность 149 медведей.