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Регион
Опубликовано 14 сентября, 04:21

В Бурятии за сутки отстрелили 14 медведей, вышедших к людям

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Marc Kirby

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Marc Kirby

За прошедшие сутки в Бурятии отстрелили 14 медведей, которые выходили к населённым пунктам. Об этом сообщили в республиканской службе по надзору в сфере природопользования (Бурприроднадзоре).

«Госохотинспекторами совместно с бригадами-охотников осуществлено 32 выезда. Бригады работали в пригороде Улан-Удэ и районах республики. По результатам проведённых мероприятий 14 особей медведей отрегулировано. В целом за весь период отрегулировано 149 особей медведя», — говорится в заявлении.

Охотинспекторы и бригады охотников получили 32 обращения из-за появления хищников. Столько же выездов они совершили. В Бурприроднадзоре призвали жителей и гостей региона соблюдать меры безопасности и без необходимости не посещать лес.

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Ранее в результате случайного выстрела охотника в Новосибирской области погиб человек — мужчина был принят за медведя. От полученных ранений он скончался в медицинском учреждении. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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Тимур Хингеев
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