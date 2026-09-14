В Бурятии за сутки отстрелили 14 медведей, вышедших к людям

За прошедшие сутки в Бурятии отстрелили 14 медведей, которые выходили к населённым пунктам. Об этом сообщили в республиканской службе по надзору в сфере природопользования (Бурприроднадзоре).

«Госохотинспекторами совместно с бригадами-охотников осуществлено 32 выезда. Бригады работали в пригороде Улан-Удэ и районах республики. По результатам проведённых мероприятий 14 особей медведей отрегулировано. В целом за весь период отрегулировано 149 особей медведя», — говорится в заявлении.

Охотинспекторы и бригады охотников получили 32 обращения из-за появления хищников. Столько же выездов они совершили. В Бурприроднадзоре призвали жителей и гостей региона соблюдать меры безопасности и без необходимости не посещать лес.

Ранее в результате случайного выстрела охотника в Новосибирской области погиб человек — мужчина был принят за медведя. От полученных ранений он скончался в медицинском учреждении. По данному факту возбуждено уголовное дело.